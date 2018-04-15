Белый дом и Министерство финансов США отказались комментировать информацию источников газеты Daily Mail о подготовке новых санкций против России.

Белый дом и Министерство финансов США отказались комментировать информацию источников газеты Daily Mail о подготовке новых санкций против России. США хотят наказать Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада, пишет РИА Новости. Эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул в своем Twitter написал, что антироссийские санкции будут расширены.Соединенное королевство не отстает от заокеанского партнера в создании проблем для России. На этот раз под удар премьер-министра Терезы Мэй попадут "незаконные финансы российских олигархов". Санкции будут введены в "скором времени", сообщил источник в офисе премьера.Партнер США и Великобритании по ракетному удару по Сирии — Франция — "не может оправдать покрывательство" Россией президента Сирии. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Асада виновником насилия, которое "не знает границ". Франция надеется, что с помощью ракетного удара заставит Россию давить на Асада ради "продвижения политического процесса".Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии. Российский проект резолюции с осуждением атаки СБ ООН отклонил.