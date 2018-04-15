Футболист Дмитрий Тарасов о беременности жены Анастасии Костенко. Оказывается, пара ждет девочку.

Футболист Дмитрий Тарасов о беременности жены Анастасии Костенко. Оказывается, пара ждет девочку.Спортсмен разоткровенничался на своей странице в социальной сети Instagram. Он посвятил гол будущему ребенку."Доча ждем тебя очень (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписал публикацию он. Пользователи были шокированы: они не ожидали, что футболист так быстро раскроет пол ребенка."Как красиво смотреть на них. Такие счастливые.. Счастья" – восхищается комментатор. "Хахаха так мило", – радуется другой. "Да будет сын", – уверен третий.Многие набросились с критикой на футболиста. Внимательные пользователи заметили, что он не поставил запятую."Знаки препинания? Нет, не слышали", – написал участник обсуждения. "Жесть, вы умеете знаки препинания Применять вообще , или нет ?)))", – вопрошает другой. "А поставил бы запятую после обращения "папа", и вопросов бы не было", – добавил еще один комментатор.Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающей певицей Ольгой Бузовой.