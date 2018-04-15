Российский теннисист Карен Хачанов с победы начал выступление на турнире серии Мастерс в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро. Россиянин обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 7:5, 6:4. Встреча между ними продолжалась 1 час 50 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов с победы начал выступление на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро. Россиянин обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 7:5, 6:4. Встреча между ними продолжалась 1 час 50 минут.В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем матча между Жилем Симоном и Адрианом Маннарино. Оба теннисиста представляют Францию.