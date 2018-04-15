Супруги, перевозившие недавно купленный жилой трейлер, неожиданно для себя попали в центр урагана, буквально сдувшего их с проезжей части в кювет. К удивлению пострадавших от разгула стихии, они отделались испугом и ушибами, а вот их имущество получило серьезные повреждения.

Жительница штата Арканзас, расположенного на юге США, разместила в сети кадры необычного инцидента со своим участием.Саванна и ее муж Брендон, находившийся за рулем, при помощи своего пикапа транспортировали недавно приобретенный жилой трейлер.По рассказу женщины, она достала мобильный телефон и начала снимать, так как облака впереди показались ей красивыми.Через некоторое время супруги неожиданно для себя оказались в центре торнадо, накрывшего автостраду. Сильный ветер буквально снес их машину с проезжей части и выбросил ее в кювет.Транспортное средство получило серьезные повреждения, а трейлер, которые они везли на прицепе, оказался полностью разрушен.К удивлению водителя и его спутницы, они отделались испугом и ушибами.