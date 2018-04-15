Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудником 10 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве провели урок правового информирования...

Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудником 10 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве провели урок правового информирования в ГБОУ Школа № 1384 имени А.А. Леманского.Школьникам рассказали о праздновании в 2018 году 300-летия со дня образования российской полиции, об ее истории, функциях и традициях.В рамках урока полицейские поговорили с ребятами о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Детям рассказали о последствиях неправомерного поведения, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и объяснили, что любое нарушение закона может отразиться на их дальнейшей жизни и карьере.Инспектор УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве рассказала подросткам о процедуре привлечения к административной и уголовной ответственности, необходимости соблюдения Правил дорожного движения и последствиях их нарушения. На простых примерах ребятам объяснили, к чему могут привести невнимательность при переходе автомобильных дорог и пренебрежение знаками дорожного движения, а также затронули актуальную проблему чрезвычайных происшествий при фотографировании в опасных местах.После лекции для воспитанников была проведена викторина по правовым темам.В завершение встречи ребята выразили благодарность полицейским за интересную беседу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве