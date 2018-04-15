Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Отрадное выявили факт продажи алкоголя 17-летнему подростку...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Отрадное выявили факт продажи алкоголя 17-летнему подростку.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему.Установлено, что в феврале 2018 года женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29