Вице-премьер РФ Виталий Мутко не смог остаться в стороне от скандальной истории, связанной с дисквалификацией форварда Краснодара Федора Смолова, которому судья Артем Чистяков ошибочно показал желтую карточку, ставшую для нападающего четвертой в сезоне.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не смог остаться в стороне от скандальной истории, связанной с дисквалификацией форварда "Краснодара" Федора Смолова, которому судья Артем Чистяков ошибочно показал желтую карточку, ставшую для нападающего четвертой в сезоне."Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым", — приводит слова Мутко ТАСС.Также он призвал не раздувать скандал в прессе. "Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя (Смолов) вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату", — заявил чиновник.Кроме того, Мутко предупредил всех, кто попытается каким-либо образом повлиять на результаты чемпионата России. "Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось", — подытожил вице-премьер.Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский признал, что в матче 26-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Арсеналом" судья Чистяков допустил ошибку, наказав Смолова карточкой за симуляцию вместо назначения пенальти в ворота тульской команды.