В аварии на дороге М-7 пострадали пять пассажиров автобуса

Владимирские полицейские рассказали подробности аварии с пассажирским автобусов и фурой.ДТП произошло вечером 14 апреля на дороге «М-7 Волга» в Петушинском районе. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong превысил скорость и врезался в фуру, ехавшую впереди.В автобусе, ехавшем из Иваново в Королев, ехали 44 пассажира. Пятеро из них получили ушибы, госпитализировать их не стали.Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.