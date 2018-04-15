Неадекватный мужчина устроил несколько аварий и сбил водителя, вышедшего из протараненного им авто. Всего в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два человека, сам виновник произошедшего попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

События, попавшие в объективы регистраторов и камер мобильных телефонов очевидцев, произошли в поселке Ильском Северского района Краснодарского края еще в середине февраля этого года, однако записи были размещены в сети только на днях.Водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и врезался в Hover, попутно впечатав его в ехавшую сзади машину.Мужчина, находившийся за рулем первого из протараненных авто, покинул салон своего транспортного средства и попытался вступить в диалог с нарушителем, однако был сбит им.После этого виновник ДТП скрылся с места аварии, по дороге задев еще несколько машин.Как сообщают местные СМИ, через несколько минут Audi на большой скорости врезался в грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ-2115", после чего перевернулся.В результате действий неадекватного мужчины пострадали два человека – водитель Hover, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, и пассажирка "пятнашки". Сам он не получил серьезных повреждений, попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.