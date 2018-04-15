Вашингтон готов объявить о новых санкциях против России 16 апреля из-за предполагаемой химической атаки в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Однако Белый дом эту информацию не подтвердил.

Вашингтон готов объявить о новых санкциях против России 16 апреля из-за предполагаемой химической атаки в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Санкции будут направлены на все компании, имевшие отношение к техническому оснащению сирийского режима, передает "Интерфакс".Однако Белый дом эту информацию не подтвердил, сообщает РИА Новости.В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что удар США и их союзников по Сирии явился посланием, адресованным Сирии, России и Ирану и заключавшим предостережение не пересекать красную черту, начертанную президентом Дональдом Трампом. Миссия коалиции выполнена на 100%, передает ТАСС.