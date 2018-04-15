Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Московской области.

8 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 56-летний житель одного из районных сел, сообщивший о пропаже автомобиля УАЗ. Мужчина пояснил, что по рабочим вопросам отправился в лес на обход территории, оставив автомобиль на участке в лесном массиве. Вернувшись спустя несколько часов, автомобиль на прежнем месте он не обнаружил.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого был установлен и задержан подозреваемый - 24- летний житель Московской области.Фигурант, приехавший в гости к родственникам в Вязниковский район, пояснил, что во время пешей прогулки увидел стоящий на одной из лесных дорог автомобиль и решил продолжить свой путь на нём. Разбив стекло водительской двери, подозреваемый проник в салон, путем замыкания проводов завел двигатель и уехал в Селивановский район, где и был задержан полицейскими.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 24-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Угнанный автомобиль полицейские вернули заявителю.