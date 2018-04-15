Сирийское химоружие было уничтожено, ОЗХО это подтверждает, отравляющие вещества используют только боевики и экстремисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы Воскресный вечер на телеканале Россия-1.

Сирийское химоружие было уничтожено, ОЗХО это подтверждает, отравляющие вещества используют только боевики и экстремисты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Захарова утверждает, что на территории Сирии было много "химии", это доказано, сирийская армия, увзяв город, обязательно находит схроны. Чтобы уточнить происхождение химоружия, Россия направляла в Совбез ООН несколько лет назад проект резолюции относительно расследования применения боевиками отравляющих химических веществ в Сирии.Но США заблокировали этот проект, подчеркнула Захарова. Причем свое химоружие они не уничтожают, а переносят сроки на середину двадцатых годов.