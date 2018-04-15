Кроссовер под управлением 32-летней женщина-водителя выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии, попавшей в объектив камеры наблюдения.
Камера наблюдения запечатлела момент лобового столкновения кроссовера и автобуса, произошедшего в воскресенье, 15 апреля, в Новокузнецке.
Автомобиль Toyota RAV4 по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ПАЗом.
В результате столкновения пострадала 32-летняя женщина водитель кроссовера и семилетняя дочь, которые были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.
Полиция занимается установлением всех обстоятельств ДТП.