Работы пройдут по новому нацпроекту.

Во Владимирской области в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 11 участков дорог опорной сети общей длиной около 17 км к 2025 году. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.«Опорная сеть автомобильных дорог – это совокупность автодорог, обеспечивающая бесперебойное движение транспортных средств, транспортную связанность территории Российской Федерации, единство её экономического пространства. А так как Владимирская область располагается практически в центре европейской части Российской Федерации и через неё проходят транзитные пути запад – восток, север – юг, то наши дороги, входящие в опорную сеть региона, требуют особого внимания. Поддерживать их в нормативном состоянии – основная задача дорожников области», – уточнили власти региона.Обновления коснутся ключевых автодорог, таких как Владимир – Муром – Арзамас, Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, Муром – М-7 «Волга», а также Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма. Опорная сеть автодорог обеспечивают бесперебойное движение транспорта и связанность территорий. В этом году в рамках нацпроекта предполагается привести в нормативное состояние порядка 150 км дорог, включая 17 км опорной сети.