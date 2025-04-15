Работы будет контролировать прокуратура.

Владимирская природоохранная прокуратура требует от компании «Давыдовское» восстановить леса после вырубки. В ходе проверки было установлено, что в 2024 году не проводились работы по искусственному восстановлению на площади 2,4 га и комбинированному восстановлению на 1,8 га.Прокуратура подчеркивает, что это нарушает лесное законодательство и принципы рационального использования природных ресурсов. Иск прокуроров уже удовлетворен, и выполнение восстановительных мероприятий будет находиться под строгим контролем.Напомним, ранее мы писали, что