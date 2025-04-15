«Космос — это не фантастический фильм, это реальность, которая окружает каждого из нас. Космонавтами не рождаются, ими становятся», – рассказывает космонавт Сергей Прокопьев. Говорят, что

«Космос — это не фантастический фильм, это реальность, которая окружает каждого из нас. Космонавтами не рождаются, ими становятся», – рассказывает космонавт Сергей Прокопьев. Говорят, что каждый мальчик в детстве мечтал стать космонавтом. У некоторых это желание исполнилось. Сергей Прокопьев дважды побывал на МКС. Вместе со своим коллегой Дмитрием Петелиным они поставили рекорд — провели на