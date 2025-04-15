В Киржаче вынесли приговор сотруднице управляющей компании ООО «Монолит». Женщину признали виновной в смерти двух человек. Речь о случае, который произошел в январе прошлого года. Тогда

В Киржаче вынесли приговор сотруднице управляющей компании ООО «Монолит». Женщину признали виновной в смерти двух человек. Речь о случае, который произошел в январе прошлого года. Тогда пожилую пару нашли мертвой в квартире дома № 6 на улице 40 лет Октября. Тревогу забили родственники. Они не могли дозвониться до близких и вызвали экстренные службы. В квартире