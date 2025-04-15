В Киржаче вынесли приговор сотруднице управляющей компании ООО «Монолит». Женщину признали виновной в смерти двух человек. Речь о случае, который произошел в январе прошлого года. Тогда
<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2025-v-kirzhache-sudili-sotrudnicu-upravkompanii-po-vine-kotoroj-pogibla-pozhilaya-para.html" target="_blank">В Киржаче судили сотрудницу управкомпании, по вине которой погибла пожилая пара</a> - В Киржаче вынесли приговор сотруднице управляющей компании ООО «Монолит». Женщину признали виновной в смерти двух человек. Речь о случае, который произошел в январе прошлого года. Тогда
[url=https://33live.ru/novosti/15-04-2025-v-kirzhache-sudili-sotrudnicu-upravkompanii-po-vine-kotoroj-pogibla-pozhilaya-para.html]В Киржаче судили сотрудницу управкомпании, по вине которой погибла пожилая пара[/url] - В Киржаче вынесли приговор сотруднице управляющей компании ООО «Монолит». Женщину признали виновной в смерти двух человек. Речь о случае, который произошел в январе прошлого года. Тогда