Второй Вечный огонь в Петушинском районе зажгли в городе Костерево. Первый появился в прошлом году в Покрове, рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Теперь пламя горит у мемориала

Второй Вечный огонь в Петушинском районе зажгли в городе Костерево. Первый появился в прошлом году в Покрове, рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Теперь пламя горит у мемориала костеревцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Для зажжения в Костерево привезли частичку Вечного огня с владимирской площади Победы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: администрация