Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Гаврилова удостоили звания «Почетный гражданин Владимирской области». Нагрудный знак и соответствующее удостоверение ему вручила

Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Гаврилова удостоили звания «Почетный гражданин Владимирской области». Нагрудный знак и соответствующее удостоверение ему вручила председатель Заксобрания региона Ольга Хохлова, о чем она рассказала в своих соцсетях. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области (цитата из соцсетей) Мы искренне ценим заслуги нашего земляка перед регионом. Кавалер шести орденов, художник, писатель, наставник,