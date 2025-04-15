В Гороховце идут работы по сносу аварийных построек. Глава администрации района Оксана Рябовол рассказала в своем телеграм-канале, какие дома уже снесли, какие будут сносить и как планируют

В Гороховце идут работы по сносу аварийных построек. Глава администрации района Оксана Рябовол рассказала в своем телеграм-канале, какие дома уже снесли, какие будут сносить и как планируют использовать участки. Оксана Рябовол отметила, что в основном под снос идут двухэтажные дома из шлакоблока, построенные несколько десятилетий назад. Сейчас они не только портят облик города, но и