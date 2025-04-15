Состав будет в регионе 23 и 24 апреля.

В апреле во Владимирской области «Поезд Победы» остановится на четырех станциях. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.В составе поезда будут шесть выставочных платформ с образцами техники военных лет, санитарный вагон, а также два вагона-теплушки с полевой кухней во главе с паровозом серии Л-4302.Так, 23 апреля, состав остановится в Вязниках – 13:52 (20 минут), Коврове – 16:55 (40 минут), Владимире – 19:50 (1 час), а 24 апреля в Муроме – 10:20 (1 час).