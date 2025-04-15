В самом Владимире заболели 2 794 человека.

Во Владимирской области на прошлой неделе было зарегистрировано 10 185 случаев ОРВИ, что на 3,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В самом Владимире заболели 2 794 человека. Несмотря на общее снижение, в возрастной группе детей от 7 до 14 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.Специалисты провели 680 исследований, обнаружив, что 33,4% положительных анализов составляют вирусы гриппа, среди которых грипп B и грипп A(H1N1) — по 16,7%.Также зарегистрированы случаи РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов и COVID-19.