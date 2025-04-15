35-летний ковровчанин оставил без присмотра еду, которая грелась на плите, и погиб. Дело в том, что неосторожность привела к пожару. Мужчина жил в одной из квартир многоэтажного дома №76 на

35-летний ковровчанин оставил без присмотра еду, которая грелась на плите, и погиб. Дело в том, что неосторожность привела к пожару. Мужчина жил в одной из квартир многоэтажного дома №76 на улице Блинова, рассказали в пресс-службе МЧС области. Сообщение о пожаре спасатели получили 15 апреля в 4:15. Прибыв на место, пожарные эвакуировали из дома 7 взрослых