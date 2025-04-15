Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах старшего поколения.

Правительство России утвердило Стратегию действий в интересах старшего поколения, направленную на улучшение качества жизни людей и увеличение продолжительности здоровой жизни россиян до 78 лет. Стратегия включает укрепление семейных ценностей, охрану здоровья пожилых граждан, а также расширение доступности медицинской помощи и внедрение новых методов диагностики и лечения. Подробности рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.В рамках партийного нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» планируется обучение активному образу жизни, улучшение профилактики падений и когнитивных нарушений. Также будет развиваться социальное обслуживание, программы долговременного ухода и создание дистанционных форм обслуживания.Среди ключевых инициатив — повышение прожиточного минимума пенсионеров, программа долгосрочных сбережений и индексация страховых пенсий два раза в год с 2026 года. Важным аспектом станет развитие инфраструктуры для удобства пожилых людей.«Считаю, что люди старшего поколения заслужили к себе большего внимания. Замечено, что новые поколения пожилых надолго сохраняют былую активность, бодрость, как говорится, остаются в строю», — отметил Игорь Игошин.Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он уточнил, что индексировать пенсии будут зимой и весной. 1 февраля пройдет индексация с учетом уровня инфляции за прошедший год, а 1 апреля — с учетом доходов соцфонда за прошедший год.