Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Собинском муниципальном округе. Он посетил местные промышленные предприятия и индустриальный парк «Ставровский».Одно из ярких примеров возрождения — производство мягких сыров «Полезные сливки» в Ставрово. Завод стоял без дела больше 10 лет, но весной 2023 года его выкупили, а уже к началу 2024‑го вышли на объём около 40 тонн продукции.Сейчас предприятие перерабатывает 55–60 тонн молока в сутки, а в планах — довести показатель до 100 тонн за год‑полтора. Компания выпускает сливки и моцареллу, готовится запустить производство рикотты. Сырье берут у владимирских аграриев, а продукцию поставляют в Москву, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Воркуту, Мурманск и другие города.Ключевая точка роста округа — индустриальный парк «Ставровский», который вошел в реестр Минпромторга РФ и сейчас входит в топ‑20 площадок по версии Минэкономразвития. За последние годы здесь создали всю необходимую инфраструктуру: построили подстанцию, отремонтировали дороги, котельную и здания. В парке работают около 40 резидентов, трудоустроено более 2 000 человек. Например, компания «Модульные котельные системы» за годы работы увеличила занимаемые площади с 400–900 кв. м до 16 000 кв. м — для неё сейчас возводят новый корпус.Еще один успешный резидент — «Электрорешения‑П», выпускающее электротехническую продукцию. Предприятие участвует в программах Фонда развития промышленности, создало 170 рабочих мест и поставляет товары в Россию, Беларусь и Казахстан.До 2036 года в «Ставровском» планируют построить почти 150 000 кв. м новых производственных площадей.В рамках визита губернатора на базе парка прошло заседание областной Торгово‑промышленной палаты. Участники обсудили развитие территорий, поставки оборудования в социальные учреждения, укрепление кооперации и расширение экспорта.