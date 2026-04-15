Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Кадры» 17 апреля, начало в 10:00, вход свободный.

17 апреля во Владимире стартует Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая откроет новые возможности для поиска работы и карьерного роста.В регионе уже есть успешные истории трудоустройства после участия в ярмарке.Наталья из Вязников, ранее работавшая в швейном производстве, прошла собеседование на ярмарке и сейчас руководит складом.Николай из Юрьев‑Польского пришел просто посмотреть, поговорил с представителями фабрики «Авангард» и через два месяца стал их сотрудником.Светлана, выпускница колледжа из Гороховца, получила помощь кадрового центра «Работа России» в составлении резюме и теперь работает администратором кафе.