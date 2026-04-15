День рождения жителя Владимирской области превратился в кровавую расправу над возлюбленной.

Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве, потрясшем небольшой город Струнино во Владимирской области. Уголовное дело против 38‑летнего местного жителя уже направлено в Александровский городской суд. Все произошло в день рождения обвиняемого: праздник обернулся трагедией из‑за отказа бывшей подруги вернуться к нему. Подробности этой мрачной истории — в материале vlad.aif.ru.Роковая встреча на кухнеВсе началось 10 февраля 2026 года в доме на улице Фрунзе. Именинник, иностранный гражданин 1988 года рождения, пригласил знакомых отметить праздник. Среди гостей оказалась и его бывшая сожительница — 42-летняя женщина, с которой они познакомились годом ранее. Когда-то они вместе снимали жилье и строили планы, но отношения не сложились, и пара рассталась.Весь вечер компания провела на общей кухне общежития. Алкоголь лился рекой, и к ночи, когда гости начали расходиться, градус эмоций у именинника зашкалил. Мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения, решил, что день рождения — лучший повод, чтобы все вернуть. Он предложил бывшей возлюбленной снова начать совместную жизнь. Однако женщина ответила твердым отказом.Ярость на лестничной клеткеОтказ привел мужчину в бешенство. Разговор на повышенных тонах переместился из кухни на лестничную площадку. Там конфликт быстро перерос в драку. Как установило следствие, сначала злоумышленник начал избивать женщину руками. После того как она упала, в ход пошли «аргументы» пострашнее.В руках у разъяренного мужчины оказался нож. Позже, на допросах, он расскажет следователям и о другом орудии — разбитой бутылке, «розочке», острыми краями которой он наносил удары. То, что происходило на лестнице в ту ночь, сложно поддается описанию: по данным судмедэкспертизы, несчастной женщине было нанесено 140 ударов. Удары приходились на голову, шею, руки и туловище. От полученных ран она скончалась на месте спустя совсем короткое время.Скрылся, но призналсяСовершив расправу, именинник поспешил скрыться. Тело погибшей позже обнаружили жильцы общежития, которые и вызвали полицию. На месте преступления следователи Следственного комитета обнаружили нож — одну из главных улик этого дела.Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. В ходе допроса мужчина не стал отпираться и полностью признал свою вину. Он подробно рассказал, как вспыхнул конфликт и как он использовал нож и разбитую бутылку, чтобы «отомстить» за отказ в возобновлении отношений.Расследованием дела занимался следственный отдел по городу Александрову. За это время следователи провели допросы свидетелей, изучили вещественные доказательства и провели ряд сложных судебных экспертиз.На сегодняшний день расследование завершено. Александровский городской прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Теперь 38-летнему мужчине предстоит ответить за содеянное перед законом по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы дела направлены в Александровский городской суд для рассмотрения по существу. За «подарок», который мужчина устроил себе и своей бывшей сожительнице в день рождения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.