Дуб частично освобожден от ветвей для снижения нагрузки.

14 апреля на улице Спасская, д. 6 бригада специалистов выполнила санитарную обрезку кроны черешчатого дуба, официально признанного памятником природы.Ранее, в 2011 году, для укрепления дерева смонтировали систему стяжек и поставили пломбу. За годы дуб значительно прибавил в росте, и металлическая цепь перестала выдерживать нагрузку.Чтобы снизить риск разлома ствола и обеспечить безопасность прохожих, опасный участок оперативно оградили и провели специальную древесную экспертизу.По результатам обследования приняли решение частично облегчить крону, сегодня была удалена часть ветвей для уменьшения нагрузки на ствол.Городские службы отмечают, что приоритет работ — сохранение уникального природного объекта при одновременном обеспечении безопасности жителей и гостей города.