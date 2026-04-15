Прокуратура намерена привлечь виновных к ответственности.

Прокуратура Владимирской области установила причину пожаров на кухнях, произошедших 19 марта в жилом комплексе "Зарядье Парк" в микрорайоне Заклязьменский.В результате инцидента пострадали три квартиры в разных многоквартирных домах.Проверка показала, что возгорания вызваны повышением давления в шкафном пункте редуцирования газа, обслуживавшем десять домов. Из‑за этого газовые плиты в домах на улице Фоминской воспламенились.После происшествия жильцы длительное время оставались без газоснабжения, так как проводилась проверка систем, и нормативный перерыв подачи газа был превышен.Руководителю газовой службы внесено представление, а на ответственного сотрудника составлен административный протокол за нарушение норм и режима предоставления коммунальных услуг.