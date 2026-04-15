Снижение отмечено во всех возрастных группах, кроме 15 лет и старше.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ упала на 12,3%. К врачам с признаками ОРВИ обратилось 7 363 человека по области и 1 958 во Владимире.Вирусный фон сформировали преимущественно негриппозные возбудители — риновирусы, РС‑вирусы и сезонные коронавирусы.По ковиду лабораторно подтверждено 37 случаев на второй неделе апреля, что на 20% меньше, чем неделей ранее.Наибольшее число случаев зарегистрировано в Ковровском районе — 17. Во Владимире 7, Муромском 4, Гусь‑Хрустальном и Суздальском по 3, в Собинском и Киржачском по 2, в Вязниковском и Петушинском по 1.В 89,2% случаев ковид протекал как обычная ОРВИ, у остальных – как пневмония.