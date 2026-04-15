Уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Владимира.

Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 41‑летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.Следствие установило, что 13 ноября 2025 года обвиняемый вместе с двумя приятелями и коллегой распивал алкоголь. Вечеринка началась в квартире погибшего, затем компания пришла в гости к одному из знакомых.Между коллегами возник конфликт из‑за злоупотребления алкоголем. Мужчина нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками по голове в разных местах.Хозяин квартиры позже нашел пострадавшего мертвым на месте происшествия. Обвиняемый ушел.Подсудимый частично признал вину, заявив, что не хотел убивать и бил ладонями с небольшой силой.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.