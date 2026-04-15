Гимназия №35 и лицей №1 Мурома отмечены в списках призеров.

В Саранске завершилась всероссийская олимпиада по русскому языку, где приняли участие около 500 школьников со всей страны. Среди призеров — выпускница 11 класса гимназии №35 из Владимира Ангелина Шиндакова.В Новом Уренгое прошла всероссийская олимпиада по физике с более 500 участниками из 68 регионов. В числе призеров — девятиклассник лицея №1 Мурома Данила Еганов.В региональном правительстве напомнили, что обладатели дипломов получают льготы при поступлении в вузы: возможен прием без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.