Ремонт продолжается, а окончательное восстановление прав участников движения находится под контролем прокуратуры.

По требованию прокуратуры Гороховецкого района на участке федеральной трассы М‑7 «Волга» начаты ремонтные работы.Надзорный орган регулярно проводит проверки исполнения федеральных правил по безопасности дорожного движения.После поступления большого числа жалоб совместно с ОГИБДД выполнено обследование покрытия на территории района.Обнаружены множественные выбоины и повреждения проезжей части, представляющие опасность для участников движения.Прокурор направил представление обслуживающей организации и возбудил дело по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.Должностное лицо признано виновным и оштрафовано на 20 000 рублей.