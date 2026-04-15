Дело передано в Камешковский районный суд.
Прокурор Камешковского района утвердил обвинительное заключение в отношении 36‑летней ранее судимой жительницы по статье о краже с банковского счета (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ).
В декабре 2025 года во время отпуска участника СВО для его 69‑летней матери была найдена сиделка. По устной договоренности обвиняемая проживала в квартире и помогала по хозяйству.
10 февраля женщина взяла банковскую карту по просьбе хозяйки, но с покупками не вернулась. На следующий день пенсионерка обнаружила крупные списания.
Полиция выяснила, что в течение двух дней обвиняемая оплачивала продукты и спиртное картой потерпевшей и передавала карту знакомым для покупок.
Прокурор также подал иск о взыскании похищенных средств с учетом возраста и состояния здоровья потерпевшей.