- Пап, а что такое альтернатива?
Ну отец подумал и принялся объяснять:
- Вот дала тебе мама денег в школу, а ты их не истратил, начал копить. Накопишь ты некоторую сумму и решишь свое дело открыть. Купишь курицу, она начнет яйца нести, а ты их - продавать. Будешь доход получать, увеличишь свое хояйство. И вот через некоторое время у тебя уже целая куриная ферма, ты деньги огромные зарабатываешь и все их вкладываешь в дело. Но вот случается наводнение и все твои куры дохнут - ты банкрот!
- Так что же такое все-таки альтернатива?!
- А альтернатива, сынок, - разводить уток!
