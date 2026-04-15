Чтобы оформить льготы, может понадобиться справка о статусе предпенсионера.

Граждане, которым до выхода на страховую пенсию осталось менее 5 лет, могут рассчитывать на льготы для предпенсионеров — как федеральные, так и региональные.По всей стране предпенсионеры вправе не платить земельный и имущественный налог на один объект — например, квартиру, дом, гараж или участок; брать два оплачиваемых дня в году для диспансеризации — зарплата при этом сохранится; рассчитывать на защиту от увольнения и отказа в приёме на работу из‑за возраста.Также они врпаве получать повышенное пособие по безработице, если встанут на учёт в центре занятости в течение года и пройти профессиональное переобучение — неважно, работают они или нет.Регионы могут добавлять свои льготы: например, предлагать бесплатный или льготный проезд, скидки на лекарства и услуги ЖКХ или освобождать от транспортного налога.Чтобы оформить льготы, может понадобиться справка о статусе предпенсионера. Ее можно получить онлайн через портал Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Владимирской области.