По результатам проверки прокурор внес представление главе районной администрации.

Прокуратура Судогодского района инициировала проверку состояния объектов наружного электроснабжения в городе Судогда.Установлено, что на улице Бякова при наличии необходимого оборудования в вечернее и ночное время часть проезжей части, в том числе пешеходные переходы, оставалась с частичным или отсутствующим освещением из‑за неработающих светильников.Все объекты наружного электроснабжения в городе обслуживает предприятие с полным участием администрации округа, однако предприятие не предприняло мероприятий по восстановлению освещения на указанной улице.После прокурорского реагирования освещение автомобильной дороги на улице Бякова в вечернее и ночное время было восстановлено.