Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.

Вязниковский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 36‑летней жительницы района.Ей вменяют управление транспортным средством в состоянии опьянения после уже назначенного административного наказания (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).В январе 2026 года мировой суд назначил ей штраф 45 тыс. руб. и лишение права управления на 1 год 6 месяцев.Несмотря на это, ночью 22 февраля, выпив несколько рюмок коньяка, женщина села за руль и выехала на улицы Вязников.На автомобиле «Лада Приора» ее остановили инспекторы ГИБДД и отстранили от управления.Медосвидетельствование показало содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе более чем в 10 раз выше нормы.В соответствии с санкцией статьи ей грозит до 2 лет лишения свободы и лишение права управления транспортом до 3 лет.Также суд решит вопрос о конфискации принадлежащего ей автомобиля.