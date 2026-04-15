Молодой житель Владимира дважды попадал в поле зрения полиции за управление машиной в нетрезвом виде. В итоге ему начислили штрафы на сумму более 100 тысяч рублей, но оплачивать их он не спешил.Документы о задолженности попали к судебным приставам Ленинского района. Когда пристав пришёл по адресу проживания нарушителя, самого молодого человека дома не оказалось. Зато удалось поговорить с его родителями: им объяснили, чем грозит дальнейшее уклонение от уплаты штрафов.После этого разговор ситуация быстро разрешилась: задолженность погасили в полном объеме.