Более 50 тысяч школьников и выпускников Владимирской области уже охватил федеральный профориентационный проект Минтруда России — инициатива работает в рамках нацпроекта «Кадры».Старт проекту дали в марте 2025 года: регион вошел в число 11 пилотных площадок для апробации программы. За это время профориентационные мероприятия посетили 38 тысяч школьников и 18 тысяч студентов вузов и колледжей, включая выпускников.Ребят приглашали на профтуры, карьерные марафоны, встречи с работодателями и ярмарки вакансий. Для старшеклассников (8–11‑е классы) запустили систему ранней профориентации: школьники пробуют шлемы виртуальной реальности, проходят нейротестирование и деловые игры, ездят на экскурсии по местным предприятиям.Особое внимание уделяют тем, кто увлекается техникой и планирует поступать в колледжи: их мотивируют на целевое обучение с последующим трудоустройством на региональных производствах. Помогают сориентироваться цифровые платформы — «Работа России», «Билет в будущее», «Карьерный навигатор» и проект «Профдебют».Тем, кто ещё не выбрал профессию или место работы, Кадровый центр «Работа России» предлагает диагностическое анкетирование. По его итогам составят персональный план: подберут вакансии, организуют обучение или стажировку, помогут с резюме.