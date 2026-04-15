Подробности можно уточнить в региональном министерстве труда.

Администрация Владимирской области пригласила ветеранов специальной военной операции принять участие в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт».Номинация предназначена для тех, кто прошел переподготовку и начал трудиться по новой специальности.Участие дает шанс показать профессиональное мастерство, начать новую карьеру и рассчитывать на призы.Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Кадры», а сама номинация введена недавно.Победители получат денежные премии и представят Владимирскую область на федеральном уровне.