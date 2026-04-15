Владимирская область попала в пятерку лучших регионов страны по развитию физкультуры и спорта. Такой результат показал рейтинг за 2025 год, который представил министр спорта России Михаил Дегтярёв на заседании правительственной комиссии. Вместе с нами в числе лидеров — Калужская и Мурманская области, а также Санкт‑Петербург: все регионы набрали максимальные 18 баллов.Достижения региона впечатляют. 61% жителей Владимирской области регулярно занимаются спортом — это на 1 % больше, чем в 2024 году. К 2030‑му планируют довести показатель до 70,5 %. Обеспеченность спортивными сооружениями достигла 84,9 % при плане в 80,1 % (в 2024‑м было 83,1 %).За 2025 год провели свыше 900 спортивных мероприятий. Владимирские спортсмены завоевали более 2 тысяч медалей на соревнованиях разного уровня — от всероссийских до международных. 299 местных атлетов вошли в сборные команды России — на 60 человек больше, чем в 2023‑м.Министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова подчеркнула: успех — это результат работы всей команды: спортсменов, тренеров, общественников и руководителей спортивных учреждений. Важную роль сыграла и поддержка губернатора Александра Авдеева.