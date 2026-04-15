Добрые инициативы меняют город к лучшему.

Акция Весенняя неделя добра идет полным ходом.Волонтеры, школьники и студенты приводят в порядок парки, дворы и школы, преображая город, и помогают нуждающимся.Ученики 6 «Б» класса школы №3 в Гороховце привели в порядок территорию вокруг храма Воскресения Христова.Школьники из Бабаевской школы в Собинском округе порадовали детей из детсада рассадой петуний, новым скворечником и небольшим мастер-классом.Волонтеры центра Элеос в Радужном вместе с юннатами устроили субботник в школе №2.Студенты ВлГУ навестили ветерана Валентину Васильевну Гуляеву, подарив ей внимание и помощь по бытовым делам.