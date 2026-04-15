Работы идут по графику.

ДСУ-3 приступило к очистке полосы отвода — этот этап открывает подготовку участка длиной 976 метров к капитальному ремонту.На дороге выполнят двухслойное основание и асфальтобетонное покрытие для повышения срока службы проезжей части.Для отвода и очистки дождевых стоков возведут локальное очистное сооружение и смонтируют две железобетонные водопропускные трубы.Появится расширенный тротуар с пешеходным ограждением, а также обустроят девять съездов для удобства местных жителей.Дополнительно модернизируют наружное освещение, установят дорожные знаки и барьерное ограждение вдоль опасных участков.