Работы ведутся в активном режиме, к ним вскоре присоединятся остальные площадки.

Дорожные службы приступили к обновлению дворов в рамках региональной программы «Благодвор» при поддержке администрации области.Подрядчики уже работают на двух объектах — улице Комиссарова и дублере Верхней Дубровы. Остальные адреса добавят в график в ближайшее время, завершение работ запланировано на лето.Заместитель начальника управления ЖКХ Александр Федоров сообщил, что все контракты заключены, а перечень территорий утвердила специальная комиссия.В программу включено около 80 дворов и 11 придомовых зон. Среди первых адресов — Суздальский проспект (дома 5–7), Горького (25–27), проспект Ленина (73—Верхняя Дуброва, 10), Комиссарова (10а–28) и Добросельская (167г–173).