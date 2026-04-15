Приговор не вступил в законную силу.

Владимирский областной суд признал 41‑летнего жителя Киржача виновным в изнасиловании и убийстве 17‑летней девушки.Гособвинение в деле поддерживал прокурор области Иван Грибов.По версии следствия, поздним вечером 10 июля 2025 года пьяный мужчина проследил за девушкой, вышедшей из такси, схватил ее за шею и отвел в безлюдное место. Там он изнасиловал потерпевшую, попытался задушить, натянув на шею кофту, а затем утопил в канаве и засыпал тело ветками.Суд назначил наказание — 24 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.