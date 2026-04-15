Минтранс Владимирской области сообщил о предстоящих дорожных работах, которые выполнятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».Ремонты затронут десять участков улично‑дорожной сети областного центра. Суммарная протяженность обновляемых дорог составит около пяти километров.Работы запланированы в разных частях города и коснутся улиц Героя России Кутузова, Комиссарова, Чернышевского, Растопчина, Ново‑Ямской, Спасской, Северной, Полины Осипенко, Михайловской, а также Спортивного переулка.Кроме проезжей части, внимание уделят пешеходной инфраструктуре: планируется привести в порядок порядка 2,5 тысячи погонных метров тротуаров.Ожидается, что обновленная сеть улучшит транспортную доступность и повысит безопасность как для водителей, так и для пешеходов.