Почетные гости поздравили участников мероприятия.

В клубе «Ветеран» прошел пасхальный вечер, в котором приняли участие более 60 человек: труженики тыла, дети войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной, участники СВО и ветераны вооруженных сил.С поздравлениями и словами признательности выступили первый заместитель главы города Денис Егоров, заместитель главы Октябрьского района Сергей Пупанов, руководители управления по связям с общественностью Юлия Жирякова и Юлия Епифанова, депутат Андрей Степанов и священник Евгений Алексеенко.Праздничную программу создали номера воспитанников хореографической школы «Пируэт», хор ветеранов ГДК и солист Городского дома молодежи Виктор Чаусов.«Такие встречи — это не просто праздник, а возможность еще раз поблагодарить наше старшее поколение за мудрость, стойкость и неоценимый вклад в мирное будущее», — отметила администрация города.