В настоящее время продолжается выполнение следственных действий.

Следственными органами СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.По данным следствия, 12 апреля 2026 года 24‑летнюю женщину (2002 г. р.) экстренно доставили скорой в одно из медицинских учреждений Владимира, где у нее начались преждевременные роды.Спасти детей (двойню) не удалось.После обращения родственников следователи незамедлительно провели комплекс неотложных проверочных мероприятий.Вопрос о назначении судебно‑медицинских экспертиз будет решен после сбора всех материалов.