Пакистан. Карачи. Президентский дворец. Кабинет генерала Мушарафа.
Звонок из Вашингтона: «Господин Мушараф, немедленно прекратите нагнетать напряженность на границе, иначе мы причислим вас к странам поддерживающим терроризм, со всеми вытекающими последствиями…»
Звонок из Москвы: «Господин президент, у нас вызывает обеспокоенность действия ваших террористов на границе с нашим стратегическим партнером Индией, пожалуйста сдерживайтесь, и не в коем случае не пытайтесь применить ядерное оружие…»
Звонок из Киева: «Алле… Алле… Куда я попал?.. Это, блин, Карачи?.. Алле, это ты Мушарафчик, дорогой?.. Это я, Кучма. Ну тот, что недавно продал тебе триста танков… Так я тебе скажу, что, блин, полуостров Кашмир, блин, это ж, б%%%ь, исконно пакистанская земля, обаг
