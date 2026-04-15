Применение беспилотников сокращает время и снижает затраты на аграрные работы.

Агропредприятия Владимирской области активно внедряют дроны для оперативной обработки полей и мониторинга посевов. Беспилотные аппараты развивают скорость до 35 км/ч, что позволяет оперативно обработать большие поля специализированными препаратами.В районах без необходимости орошения дроны выполняют аэрофотосъёмку и диагностируют состояние почв и посевов.Эти технологии особенно востребованы в межсезонье, когда доступ полей для тяжёлой техники ограничен.Наибольшее распространение беспилотники получили в хозяйствах Суздальского и Юрьев‑Польского округов.К примеру, племзавод «17 МЮД» уже два года использует дроны для защиты рапса и озимых от грибковых заболеваний.